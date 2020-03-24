Китай снимает карантин в провинции Хубэй

С 25 марта Китай снимет карантин с провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса COVID-19.

С 25 марта Китай снимет карантин с провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса COVID-19. Об этом сообщают региональные власти.

Жители смогут выезжать за пределы провинции, если у них нет медицинских противопоказаний. Карантин в Ухане —административном центре Хубэй — снимут 8 апреля. Учебные заведения пока останутся закрытыми до полной оценки ситуации.

В столице Китая Пекине, наоборот, с 25 марта ужесточают карантинные меры для приехавших в город из-за границы в течение последних двух недель. Их будут отправлять на карантин и тестировать на вирус.

Распространение коронавируса нового типа СOVID-19 началось из Китая в конце декабря прошлого года. По последним данным, вирус в стране выявили более чем у 81 тысячи человек. Умерли более трёх тысяч пациентов. В марте центр эпидемии переместился в Италию. Там вирус обнаружен почти у 64 тысяч человек, более шести тысяч умерли. В России на сегодняшний день выявлено 438 случаев COVID-19.

Источник: Азаттык