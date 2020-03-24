В Панаме от коронавируса скончалась 13-летняя девочка

В Панаме 22 марта от коронавируса скончалась 13-летняя девочка.
В Панаме 22 марта от коронавируса скончалась 13-летняя девочка. Об этом сообщили представители Министерства здравоохранения страны. Это самая юная жертва вируса.
До этого самой молодой жертвой вируса был 16-летний подросток в Гонконге.
Как сообщает Аль-Джазира, в США на аппарате искусственной вентиляции легких находится 12-летняя девочка. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США опубликовал на прошлой неделе данные, согласно которым 38 процентов людей, госпитализированных в связи с этим вирусом, были в возрасте от 20 до 54 лет.
Начинает ли вирус убивать молодых?
Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, заявил во время брифинга в воскресенье, что представители здравоохранения США «очень внимательно следят» за этими цифрами. Пока однозначных ответов нет.
Источник: zdorovie.akipress.org
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