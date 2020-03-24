Коронавирус может нарушить экономические планы дотационных регионов. В группе риска – Курганская область

В ситуации, которая все больше похожа на фильм-катастрофу, федеральные власти могут начать урезать финансовую помощь регионам РФ.

Такой сценарий не исключают экономисты и политологи. По прогнозам, потери мировой экономики из-за пандемии коронавируса могут составить триллионы долларов. Впрочем, некоторые эксперты настроены позитивно и считают, что в 2020 году Кремль не станет делать резких движений, связанных с сокращением финансирования федеральных программ. В любом случае сценарий, по которому будут развиваться события, напрямую касается Зауралья.

24 марта газета «Ведомости» написала, что правительство РФ может сократить расходы на нацпроекты, стройки и инвестиции. Деньги нужны на поддержку населения и пострадавшего из-за коронавируса бизнеса.

«Странно строить высокоскоростные железнодорожные магистрали, когда не хватает больниц», «в первую очередь будут сокращаться инвестиционные расходы, частично будут пересмотрены нацпроекты», – цитирует издание чиновников правительства РФ.

Независимый финансовый аналитик, директор по экономике и финансам ГК «Уралпластик» Константин Селянин говорит, что в целом на решения Москвы будут влиять не только экономические проблемы, но и политические моменты – голосование за обновленную Конституцию и предстоящие парламентские выборы.

«Понятно, что решение будут приниматься с учетом политических мотивов. Однако именно экономические мотивы, кто бы что не говорил, здесь все равно будут присутствовать. Очень многое зависит от того, насколько продолжительной будет вся история с коронавирусом. И, соответственно, какой ущерб мировой экономике и экономике России это нанесет», – считает Константин Селянин.

И пока цифры угрожающие. По предварительным оценкам, отметил Селянин, потери от коронавируса в мировом масштабе составят порядка двух триллионов долларов. Локальные показатели Китая, с которого в конце 2019 года началась вспышка COVID -19, уже зафиксированы. За первые два месяца 2020 года промпроизводство в КНР упало на 13,5%, розничная торговля рухнула на 20%, инвестиции сократились на четверть.

«Это то, что ожидает мировую экономику и соответственно у нас это может быть в таких же размерах, если не больше. И нужно понимать, что каждый день простоя, карантина – все это оценивается в гигантские суммы. Это десятки миллиардов в день для российской экономики», – добавил финансовый аналитик.

Константин Селянин подчеркнул, что сейчас главный вопрос – как долго продлится коронавирусная история. Пока резервы России, включая золотовалютные, выглядят неплохо, но если пандемия не отступит, то богатство России начнет быстро таять. Помимо этого, к моменту стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией, может не закончиться «нефтяная война».

«Нефть – это отдельная история, которая развивается параллельно с коронавирусом. И это тоже ситуация, которая будет влиять на многие процессы. Поэтому вся помощь регионам, либо ее отсутствие, будет зависеть, во-первых, от политической воли. И, во-вторых, от того, насколько продолжительной будет история с инфекцией и с ценами на нефть», – резюмировал Константин Селянин.

Президент и основатель «Центра стратегических коммуникаций» Дмитрий Абзалов согласен с тем, что сейчас очень многое зависит от того, по какому сценарию будет развиваться эпидемиологическая ситуация.

«Пока вопрос реализации федеральных программ и помощи субъектам РФ решается за счет резервов, а вот в перспективе программы могут сокращаться. Что касается регионов, то многое будет зависеть от того, какой это регион. Например, если это Москва или Санкт-Петербург – это одна ситуация, а если субъект заточен под экспорт – другая. В зависимости от урона, который понесут субъекты, им и будет оказываться поддержка», – считает аналитик.

Дмитрий Абзалов также еще раз подчеркнул, что сейчас ключевой момент – сроки пандемии. Будет ли сценарий краткосрочным или долгосрочным напрямую зависит тип кризиса. При самом благоприятном раскладе – мы быстро «упадем», но затем быстро «потеплеем».

За позитивный сценарий высказалась ведущий российский экономист-регионовед, доктор географических наук, профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич. Она завила «Новому Дню», что пока поддержка регионам не сократится. «В этом году, думаю, точно – нет. А вот что будет дальше – посмотрим», – отметила Наталья Зубаревич.

В любом случае дотационным субъектам РФ мировые новости не сулят ничего хорошего. И экономически слабым регионам нужно готовиться к жестким сценариям.

Отметим, что конкретно для Курганской области прогнозы аналитиков выглядят особенно устрашающе. В 2020 году регион при прямой поддержке федерального правительства планировал выйти на колоссальный объем реализуемых проектов. Это и социальные проекты, и те, от которых напрямую зависит экономика области.

Как сообщал «Новый День», депрессивная Курганская область стала первым из 10 субъектов, которому федерация одобрила индивидуальную программу ускоренного социально-экономического развития. Данная программа рассматривается как основа, с помощью которой регион может обеспечить перезагрузку региональной экономики.

Объем федерального финансирования – 5 млрд рублей. За счет мер поддержки область планирует создание семи индустриальных парков и особой экономической зоны на базе «Курганмашзавода», которая предполагает создание 2,7 тыс. новых рабочих мест. Помимо этого деньги будут вкладываться в субсидирование бизнес-проектов.

Еще почти 2 млрд рублей Зауралье планирует получить на прямую поддержку социальных объектов. На эти средства, как известно, будут построены детская и взрослая поликлиники, онкоцентр. Плюс выделение денег из Резервного фонда РФ на ремонт больницы скорой медицинской помощи. Пока рано загадывать, будут ли пересмотрены планы, но под риск сокращения помощи попадают все субъекты страны.

Политтехнолог Алексей Орлов призывает все же надеяться на то, что Зауралье не пойдет по жесткому сценарию.

«Очень жалко Курганскую область, где новый губернатор – Вадим Шумков – за год проделал такой огромный объем работы и начал «перезагрузку» области. Только-только поверили в то, что придут серьезные средства из Москвы… Будем держать кулаки, надеяться, что на практике такого [сокращения финансирования] не произойдет и будет найдено какое-то другое решение», – резюмирует эксперт.

Источник: newdaynews.ru