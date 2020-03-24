В Казахстане количество инфицированных COVID-19 выросло до 67 человек

В Алматы зарегистрировано еще три случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает министерство здравоохранения.

Утром Минздрав заявлял о двух случаях заражения коронавирусом, выявленных в Нур-Султане.

Таким образом, на сегодня в Казахстане подтверждено 67 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 34, в Алматы – 29, в Караганде – два, в Алматинской и Актюбинской областях – по одному случаю.

По данным на вечер 23 марта в мире зарегистрировано более 372 тысяч заболевших коронавирусом, более 16 тысяч человек скончались, свыше 100 тысяч человек выздоровели.

Источник: Азаттык