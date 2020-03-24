Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 49

Еще три случая заражения коронавирусом выявлено за минувшие сутки в Узбекистане, общее число заболевших достигло 49 человек, сообщает Министерство здравоохранения РУз.

Еще три случая заражения коронавирусом выявлено за минувшие сутки в Узбекистане, общее число заболевших достигло 49 человек, сообщает Министерство здравоохранения РУз.

Инфекция выявлена у двух граждан, прибывших из России, а также у супруги пациента, который вернулся из Турции.

Впервые COVID-19 был выявлен в Узбекистане 15 марта.

Источник: Кабар