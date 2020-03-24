Число случаев заболевания новым коронавирусом в Индии приблизилось к 500

Число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Индии выросло за сутки на 77 и достигло к утру вторника 492 человек.
Число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Индии выросло за сутки на 77 и достигло к утру вторника 492 человек. Об этом сообщает индийское министерство здравоохранения и благополучия семьи на своем сайте.
По его информации, в Индии были зарегистрированы 451 зараженный индиец и 41 иностранец. Из этого числа 37 пациентов выздоровели, 9 индийских граждан умерли. В настоящее время в больницах остаются 446 пациентов.
В Индии предприняты первые в истории страны беспрецедентные меры по закрытию страны.Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал в понедельник власти штатов страны обеспечить строгое соблюдение мер по поддержанию особого режима из-за новой коронавирусной инфекции. Чрезвычайные меры введены в большинстве штатов, в числе закрытых городов все самые крупные мегаполисы: Нью-Дели, Мумбаи, Калькутта, Ченнаи, Бангалор и другие.
Источник: Кабар
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