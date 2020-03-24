Помпео в Кабуле постарался примирить Гани с Абдуллой

Госсекретарь США Майк Помпео завершил неожиданный однодневный визит в Кабул, не сделав никаких заявлений относительно переговоров с обоими политиками, каждый из которых провозгласил себя победителем президентских выборов, состоявшихся в сентябре.

Госсекретарь США Майк Помпео завершил неожиданный однодневный визит в Кабул, не сделав никаких заявлений относительно переговоров с обоими политиками, каждый из которых провозгласил себя победителем президентских выборов, состоявшихся в сентябре. Помпео выступал посредником между Ашрафом Гани, действующим президентом Афганистана, и его главным политическим соперником, бывшим главой правительства Абдуллой Абдуллой.

Госдепартамент США сообщил, что Помпео отправился из Кабула в Доху, столицу Катара. По словам представителя Госдепартамента, Майк Помпео должен встретиться в Дохе 23 марта с представителями талибов во главе с руководителем их делегации Муллой Барадаром. Американский дипломат, по всей вероятности, продолжит убеждать партнёров по переговорам в необходимости соблюдать мирное соглашение, подписанное ими с Вашингтоном в конце февраля этого года.

Агентство Associated Press, со ссылкой на официальные источники в Кабуле, сообщило, что Помпео дал Гани и Абдулле срок до 24 марта для достижения компромисса в споре официальных результатах президентских воборов. Однако, ко времени вылета Помпео из Кабула не было никаких признаков того, что два ведущих афганских политика выразили готовность к компромиссу.

Источник: Азаттык