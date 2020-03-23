В России выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксирован 71 новый случай заражения коронавирусом.

В России за сутки зафиксирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин. Таким образом, общее число инфицированных составляет 438.

Как уточнили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, все новые случаи выявлены в Москве.

Мишустин поручил создать систему слежения за людьми, которые контактировали с теми, у кого был выявлен коронавирус. Для этого премьер предложил использовать данные мобильных операторов.

Мишустин также призвал пожилых жителей России оставаться дома и без крайней необходимости не выходить на улицу, временно отказаться от прогулок и встреч.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать домашний режим. Соответствующий указ опубликован на сайте мэра.

Работодатели обязаны перевести таких сотрудников на удаленную работу или предоставить им оплачиваемый отпуск или больничный. Исключение сделано для сотрудников жизненно важных предприятий и учреждений, а также для работников здравоохранения.

Тем, кто будет находиться на домашнем режиме, выплатят разовую материальную помощь в размере четырех тысяч рублей. «Из них 2000 рублей будет выплачено авансом, еще 2000 рублей – после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения», — уточнил Собянин. Операторы связи обязаны не отключать им телефоны и интернет при нулевом балансе, с них временно не будут взимать штрафы за просроченную оплату услуг ЖКХ.

Источник: Азаттык