Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за последние сутки количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 438.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за последние сутки количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 438. «В России ситуация развивается не так остро, как в других, особенно в европейских странах. За сутки зафиксирован 71 случай и 17 человек выздоровели, всего это 438 заболевших», - сказал он на встрече с вице-премьерами РФ.
Источник: Кабар
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