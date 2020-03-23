Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за последние сутки количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 438.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за последние сутки количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 438. «В России ситуация развивается не так остро, как в других, особенно в европейских странах. За сутки зафиксирован 71 случай и 17 человек выздоровели, всего это 438 заболевших», - сказал он на встрече с вице-премьерами РФ.

Источник: Кабар