Срочно! Узбекистан сегодня закрывает границы. Кыргызстанцы, которые хотят попасть на родину, должны вернуться до полуночи

Узбекистан сегодня, 22 марта, ровно в 00:00 закрывает все контрольно-пропускные пункты с Кыргызстаном на неопределенное время, сообщает Управление ГПС КР в Джалал-Абаде.
Узбекистан сегодня, 22 марта, ровно в 00:00 закрывает все контрольно-пропускные пункты с Кыргызстаном на неопределенное время, сообщает Управление ГПС КР в Джалал-Абаде.
Отмечается, что при этом грузопоток двух стран будет осуществляться в том же режиме.
«Власти Узбекистана объяснили закрытие границ с распространением коронавирусной инфекцией. Кыргызстанцы, которые находятся в соседней стране, должны вернутся на родину до полуночи», - говорится в сообщении.
Источник: Кабар
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