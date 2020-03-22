Срочно! Узбекистан сегодня закрывает границы. Кыргызстанцы, которые хотят попасть на родину, должны вернуться до полуночи

Узбекистан сегодня, 22 марта, ровно в 00:00 закрывает все контрольно-пропускные пункты с Кыргызстаном на неопределенное время, сообщает Управление ГПС КР в Джалал-Абаде.

Узбекистан сегодня, 22 марта, ровно в 00:00 закрывает все контрольно-пропускные пункты с Кыргызстаном на неопределенное время, сообщает Управление ГПС КР в Джалал-Абаде.

Отмечается, что при этом грузопоток двух стран будет осуществляться в том же режиме.

«Власти Узбекистана объяснили закрытие границ с распространением коронавирусной инфекцией. Кыргызстанцы, которые находятся в соседней стране, должны вернутся на родину до полуночи», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар