Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 42 человек, – сообщила пресс-служба Минздрава.
Отмечается, что коронавирусная инфекция была обнаружена у гражданина, вернувшегося из Швейцарии.
Как сообщалось ранее, из-за коронавируса в Ташкенте с 22 марта прекращено движение всех видов общественного транспорта. Для медицинского персонала организован специальный транспорт, который будет проходить тщательную дезинфекцию.
Источник: centralasia.media
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