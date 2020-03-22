В Казахстане число зараженных коронавирусом достигло 54

Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Нур-Султане.
Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Нур-Султане. На сегодняшний день в стране подтверждено 54 случая регистрации коронавируса, из них:
в Нур-Султане – 29 случаев,
в Алматы – 22 случая,
Караганда - 2 случая,
Алматинская область - 1 случай.
В Нур-Султане и Алматы действует режим карантина.
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Источник: centralasia.media
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