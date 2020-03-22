Число заразившихся коронавирусом в Испании за сутки выросло на 4 946, скончались еще 324

Число заразившихся коронавирусом в Испании за сутки выросло на 4 946 и составило 24 926 человек, сообщают в субботу испанские СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Число заразившихся коронавирусом в Испании за сутки выросло на 4 946 и составило 24 926 человек, сообщают в субботу испанские СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
За сутки от последствий заражения умерли 324 человека, общее число умерших в стране теперь составляет 1 326 человек. Выздоровели 2 125 человек.
В пятницу сообщалось о 19 980 заразившихся и 1 002 умерших.
Испания занимает третье место в мире по числу заболевших коронавирусом и умерших, ее опережают Китай и Италия.
Источник: centralasia.media
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