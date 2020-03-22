Количество выявленных в Узбекистане случаев COVID-19 достигло 41

Количество зараженных в Узбекистане случаев коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 41, сообщила пресс-служба Минздрава РУз.

Количество зараженных в Узбекистане случаев коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 41, сообщила пресс-служба Минздрава РУз.

Новые случаи коронавирусной инфекции отмечены у 4 лиц, которые находятся на карантине.

На данный момент общее количество выявленных в Узбекистане случаев коронавируса COVID-19 достигло 41.

Напомним, 15 марта в лаборатории научно-исследовательского института вирусологии у узбекистанки был выявлен первый случай заражения короновирусом.

Источник: Кабар