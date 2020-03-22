Количество выявленных в Узбекистане случаев COVID-19 достигло 41

Количество зараженных в Узбекистане случаев коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 41, сообщила пресс-служба Минздрава РУз.
Количество зараженных в Узбекистане случаев коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 41, сообщила пресс-служба Минздрава РУз.
Новые случаи коронавирусной инфекции отмечены у 4 лиц, которые находятся на карантине.
На данный момент общее количество выявленных в Узбекистане случаев коронавируса COVID-19 достигло 41.
Напомним, 15 марта в лаборатории научно-исследовательского института вирусологии у узбекистанки был выявлен первый случай заражения короновирусом.
Источник: Кабар
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