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Количество выявленных в Узбекистане случаев COVID-19 достигло 41

Количество зараженных в Узбекистане случаев коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 41, сообщила пресс-служба Минздрава РУз.

Количество зараженных в Узбекистане случаев коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 41, сообщила пресс-служба Минздрава РУз.

Новые случаи коронавирусной инфекции отмечены у 4 лиц, которые находятся на карантине.

На данный момент общее количество выявленных в Узбекистане случаев коронавируса COVID-19 достигло 41.

Напомним, 15 марта в лаборатории научно-исследовательского института вирусологии у узбекистанки был выявлен первый случай заражения короновирусом.

Источник: Кабар

           

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