В Узбекистане количество инфицированных коронавирусом достигло 37 человек

Количество инфицированных коронавирусом в Узбекистане на утро 21 марта достигло 37 человек, сообщает сегодня пресс-служба Минздрава Республики.

Количество инфицированных коронавирусом в Узбекистане на утро 21 марта достигло 37 человек, сообщает сегодня пресс-служба Минздрава Республики. В Узбекистане COVID-19 впервые зафиксировали 15 марта.

Источник: Кабар