В двух областях Украины и Киеве объявлен режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации установлен в украинской столице и двух регионах страны в качестве меры противодействия распространению нового коронавируса.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 20 марта, что ЧС объявлена в городе Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.
«Каких-либо новых ограничений пока не ожидается. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19», - написал он в Telegram.
До этого режим ЧС был введен в Житомирской и Черновицкой областях, а также в Киевской – в них зафиксированы случаи инфицирования.
Как ожидается, в условиях ЧС главы регионов предпримут скоординированные меры по сокращению распространения вируса и будут ежедневно представлять отчеты в министерство здравоохранения.
По состоянию на вечер 20 марта Украина сообщила о 41 случае заражения коронавирусной инфекцией и трех летальных исходах.
Источник: Азаттык
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