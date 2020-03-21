В Турции зафиксировано еще пять смертей от коронавируса

В пятницу в Турции было зарегистрировано еще пять смертей от нового коронавируса.

В пятницу в Турции было зарегистрировано еще пять смертей от нового коронавируса. Общее число погибших достигло девяти. Президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал людей не выходить на улицу по «необоснованным причинам».

«Мы потеряли пятерых пожилых пациентов со слабым иммунитетом», - заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа в Twitter.

Koджа также сказал, что число случаев достигло 670, увеличившись на 311 за последние 24 часа.

Источник: zdorovie.akipress.org