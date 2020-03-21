Во Франции число зараженных коронавирусом выросло за сутки на 1600 человек

Число зараженных коронавирусом во Франции за сутки увеличилось на 1617 человек.

Число зараженных коронавирусом во Франции за сутки увеличилось на 1617 человек. Об этом сообщил глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

Летальных исходов за сутки зарегистрировано - 450.



По его словам, 5226 человек с коронавирусом госпитализированы, из них 1297 человек находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Общее количество зараженных коронавирусом в стране составляет 12, 612 человек, скончавшихся - 450.

Источник: centralasia.media