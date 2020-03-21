В Италии очередной печальный рекорд - за день умерли 627 человек

В Италии очередной печальный рекорд - за день умерли 627 человек.

В Италии очередной печальный рекорд - за день умерли 627 человек. Это самый высокий показатель роста количества умерших за один день.

Вчера в стране умерли 427 человек. Число скончавшихся от последствий, вызванных коронавирусом, в Италии достигло 4032.

Вчера по смертности страна превысила показатели Китая, где зарегистрировано 3 245 летальных исходов.

Общее число зараженных в Италии составило 47 021 человек. Такие данные приводит служба гражданской обороны.

Источник: zdorovie.akipress.org