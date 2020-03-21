В Италии очередной печальный рекорд - за день умерли 627 человек.
В Италии очередной печальный рекорд - за день умерли 627 человек. Это самый высокий показатель роста количества умерших за один день.
Вчера в стране умерли 427 человек. Число скончавшихся от последствий, вызванных коронавирусом, в Италии достигло 4032.
Вчера по смертности страна превысила показатели Китая, где зарегистрировано 3 245 летальных исходов.
Общее число зараженных в Италии составило 47 021 человек. Такие данные приводит служба гражданской обороны.
Источник: zdorovie.akipress.org
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