Генсек ООН объявил о начале всемирной войны против коронавируса

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир стоит перед лицом общего врага – коронавирусной инфекции.

Мир находится «в беспрецедентной ситуации, и обычные правила больше не могут применяться. Нельзя использовать стандартные инструменты в нестандартное время, заявил Антониу Гутерриш, впервые общаясь с журналистами в формате видеоконференции.

«COVID-19 убивает людей, наносит удар по реальной экономике – торговле, цепочкам поставок, бизнесу, рабочим местам. Целые страны и города находятся в изоляции. Границы закрываются. Компании изо всех сил пытаются остаться в бизнесе, а семьи просто пытаются остаться на плаву», – добавил политик.

Генсек ООН призвал лидеров Большой двадцатки предложить срочный и скоординированный ответ на глобальный кризис, вызванный коронавирусом.

Среди трех первоочередных задач он назвал устранение угрозы здоровью людей, социальную поддержку и восстановление экономик. «Даже в самых обеспеченных странах мы видим, что система здравоохранения прогибается под давлением, — подчеркнул он. — Затраты на здравоохранение надо незамедлительно увеличить, чтобы закрыть существующие потребности в большем количестве тестов, строительстве медучреждений, поддержке медработников, а также в обеспечении доставки всех необходимых медицинских товаров, при полном соблюдении прав человека».

По словам Гутерриша, экономический спад, вызванный пандемией, больше всего может затронуть развивающиеся страны, женщин и детей. «По всему миру мы должны продемонстрировать приверженность финансовой поддержке стран, которые сталкиваются с финансовыми сложностями. Международный валютный фонд, Всемирный банк и международные финансовые институты играют в этом ключевую роль», — добавил он.

Генеральный секретарь ООН отметил, что приветствует решение лидеров объединения созвать чрезвычайный саммит и с нетерпением ждет возможности принять в нем участие.

Власти Саудовской Аравии на следующей неделе созовут чрезвычайный саммит «Большой двадцатки» в режиме онлайн, чтобы продвинуться в вопросе скоординированного реагирования на пандемию COVID-19.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран. Только 19 марта в мире от коронавируса умерло более тысячи человек. С начала эпидемии общее число заболевших составило почти 237 тысяч. Около 10 тысяч человек умерли. Самая сложная ситуация в Италии, где к вечеру 19 марта зафиксировано более пяти тысяч случаев инфицирования коронавирусом COVID-2019 и 427 новых случаев смерти. Общее число зараженных превысило 40 тысяч. 3405 человек умерли. Италия по числу смертей обогнала Китай. Там, по официальным данным, умерли 3245 человек.

Источник: Элгезит