Генсек ООН объявил о начале всемирной войны против коронавируса

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир стоит перед лицом общего врага – коронавирусной инфекции.
Мир находится «в беспрецедентной ситуации, и обычные правила больше не могут применяться. Нельзя использовать стандартные инструменты в нестандартное время, заявил Антониу Гутерриш, впервые общаясь с журналистами в формате видеоконференции.
«COVID-19 убивает людей, наносит удар по реальной экономике – торговле, цепочкам поставок, бизнесу, рабочим местам. Целые страны и города находятся в изоляции. Границы закрываются. Компании изо всех сил пытаются остаться в бизнесе, а семьи просто пытаются остаться на плаву», – добавил политик.
Генсек ООН призвал лидеров Большой двадцатки предложить срочный и скоординированный ответ на глобальный кризис, вызванный коронавирусом.
Среди трех первоочередных задач он назвал устранение угрозы здоровью людей, социальную поддержку и восстановление экономик. «Даже в самых обеспеченных странах мы видим, что система здравоохранения прогибается под давлением, — подчеркнул он. — Затраты на здравоохранение надо незамедлительно увеличить, чтобы закрыть существующие потребности в большем количестве тестов, строительстве медучреждений, поддержке медработников, а также в обеспечении доставки всех необходимых медицинских товаров, при полном соблюдении прав человека».
По словам Гутерриша, экономический спад, вызванный пандемией, больше всего может затронуть развивающиеся страны, женщин и детей. «По всему миру мы должны продемонстрировать приверженность финансовой поддержке стран, которые сталкиваются с финансовыми сложностями. Международный валютный фонд, Всемирный банк и международные финансовые институты играют в этом ключевую роль», — добавил он.
Генеральный секретарь ООН отметил, что приветствует решение лидеров объединения созвать чрезвычайный саммит и с нетерпением ждет возможности принять в нем участие.
Власти Саудовской Аравии на следующей неделе созовут чрезвычайный саммит «Большой двадцатки» в режиме онлайн, чтобы продвинуться в вопросе скоординированного реагирования на пандемию COVID-19.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран. Только 19 марта в мире от коронавируса умерло более тысячи человек. С начала эпидемии общее число заболевших составило почти 237 тысяч. Около 10 тысяч человек умерли. Самая сложная ситуация в Италии, где к вечеру 19 марта зафиксировано более пяти тысяч случаев инфицирования коронавирусом COVID-2019 и 427 новых случаев смерти. Общее число зараженных превысило 40 тысяч. 3405 человек умерли. Италия по числу смертей обогнала Китай. Там, по официальным данным, умерли 3245 человек.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!