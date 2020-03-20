Саудовская Аравия закрыла святыни в Мекке и Медине из-за коронавируса

По данным министерства здравоохранения, по состоянию на 19 марта в Саудовской Аравии зарегистрировано 274 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.

С 20 марта Саудовская Аравия закрывает мечети в Мекке и Медине в рамках предпринимаемых Королевством мер по сдерживанию коронавируса, об этом сегодня сообщил представитель Генерального управления по делам Большой мечети и мечети Пророка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Al Arabiya.

«В рамках мер по предупреждению и предотвращению распространения коронавируса, Службы безопасности и здравоохранения приняли решения о прекращении посещений и проведении молитв во внешних дворах Большой мечети в Мекке и мечети Пророка в Медине, начиная с пятницы 20 марта», — сообщил представитель пресс-службы в своем заявлении в Twitter.

По данным министерства здравоохранения, по состоянию на 19 марта в Саудовской Аравии зарегистрировано 274 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.

В четверг вечером в телевизионном обращении Король Салман ибн Абдул-Азиз заявил, что правительство принимает все необходимые меры для борьбы с коронавирусом и прилагает усилия для обеспечения каждого жителя и гражданина страны лекарствами, продуктами питания и предметами первой необходимости.

Источник: Элгезит