(Видео) В Нидерландах глава минздрава упал в обморок на обсуждении коронавируса, а после ушел в отставку

В Нидерландах 18 марта глава министерства здравоохранения Бруно Брёйнс упал в обморок во время заседания парламента на котором обсуждались меры по борьбе с коронавирусом.

В Нидерландах 18 марта глава министерства здравоохранения Бруно Брёйнс упал в обморок во время заседания парламента на котором обсуждались меры по борьбе с коронавирусом.

Министр вскоре пришел в сознание и смог самостоятельно покинуть здание.

В Twitter он опубликовал пост с благодарностями за поддержку и сообщил, что упал в обморок из-за напряженной работы в течение нескольких недель.

19 марта стало известно, что он ушел в отставку. Об этом сообщается на сайте правительства.

Официальная формулировка: по собственному желанию.

Источник: centralasia.media