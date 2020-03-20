(Видео) В Нидерландах глава минздрава упал в обморок на обсуждении коронавируса, а после ушел в отставку 

В Нидерландах 18 марта глава министерства здравоохранения Бруно Брёйнс упал в обморок во время заседания парламента на котором обсуждались меры по борьбе с коронавирусом.
В Нидерландах 18 марта глава министерства здравоохранения Бруно Брёйнс упал в обморок во время заседания парламента на котором обсуждались меры по борьбе с коронавирусом.
Министр вскоре пришел в сознание и смог самостоятельно покинуть здание.
В Twitter он опубликовал пост с благодарностями за поддержку и сообщил, что упал в обморок из-за напряженной работы в течение нескольких недель.
19 марта стало известно, что он ушел в отставку. Об этом сообщается на сайте правительства.
Официальная формулировка: по собственному желанию.
Источник: centralasia.media
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