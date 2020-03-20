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Италия обошла Китай по числу умерших от коронавируса

Число скончавшихся от последствий, вызванных коронавирусом, в Италии достигло 3405 (+427 за сутки), что превышает показатели Китая, где зарегистрировано 3 245 летальных исходов.

Общее число зараженных в Италии составило 41 035 человек (+выздоровевшие). Такие данные приводит служба гражданской обороны.


Коронавирус Covid-19 был обнаружен в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая. Первые случаи пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей были связанны с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.

Источник: centralasia.media

           

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