В Ухане впервые не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом

Впервые с момента вспышки коронавируса, которая произошла в январе китайской провинции Хубэй

Впервые с момента вспышки коронавируса, которая произошла в январе китайской провинции Хубэй в этом регионе, включая административный центр Ухань, за сутки не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. Такие данные по состоянию на 18 марта приводит Минздрав страны, пишет Deutsche Welle.

В течение недели ранее были выявлены единичные новые случаи заражения в Ухане.

Как отмечается, в Китае 18 марта также впервые не зафиксировали ни одного нового случая заражения коронавирусом, за исключением 34 инфицированных, которые приехали из-за границы. Всего в стране было подтверждено более 80 тысяч случаев заражения, умерли более 3 тысяч человек.

На фото к новости — Ухань, административный центр провинции Хубэй.

Источник: Элгезит