В Ухане впервые не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом

Впервые с момента вспышки коронавируса, которая произошла в январе китайской провинции Хубэй
Впервые с момента вспышки коронавируса, которая произошла в январе китайской провинции Хубэй в этом регионе, включая административный центр Ухань, за сутки не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. Такие данные по состоянию на 18 марта приводит Минздрав страны, пишет Deutsche Welle.
В течение недели ранее были выявлены единичные новые случаи заражения в Ухане.
Как отмечается, в Китае 18 марта также впервые не зафиксировали ни одного нового случая заражения коронавирусом, за исключением 34 инфицированных, которые приехали из-за границы. Всего в стране было подтверждено более 80 тысяч случаев заражения, умерли более 3 тысяч человек.
На фото к новости — Ухань, административный центр провинции Хубэй.
Источник: Элгезит
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