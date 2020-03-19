Каждые десять минут в Иране от последствий коронавируса погибает один человек, - представитель минздрава страны

Заболевание, вызванное коронавирусом, каждые 10 минут уносит жизнь одного гражданина Ирана.

Заболевание, вызванное коронавирусом, каждые 10 минут уносит жизнь одного гражданина Ирана. Об этом сообщает представитель минздрава страны Киянуш Джаханпур.

- Около 50 иранцев в час заражаются вирусом Covid-19, а каждые 10 минут погибает один человек, - приводит слова представителя госинформагентство страны IRNA.



По словам замминистра здравоохранения Ираджа Харирчи, основной причиной распространения вируса в обществе является посещение общественных мест и игнорирование рекомендаций врачей.

По последним данным, в стране зафиксировано 17 361 зараженных вирусом Covid-19 и 1 135 летальных исходов.

Источник: centralasia.media