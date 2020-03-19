В Нур-Султане выявили сразу 7 новых случаев COVID-2019

Всего в стране уже 44 заболевших коронавирусом
Все семь вновь выявленных зараженных коронавирусом в Нур-Султане - граждане Казахстана от 25 до 52 лет, передает корреспондент Vesti.kg.
«Все они - из числа близких контактов с ранее подтвержденными случаями. Находятся на карантине, в стационаре, состояние здоровья у всех удовлетворительное», - сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип.
В Алматы также есть один выявленный случай.
«Это гражданин Российской Федерации, 1979 года рождения. Прибыл рейсом Москва-Алматы 15 марта. Он находится на карантине в стационаре», - пояснил он.
На данный момент в Казахстане подтверждены 44 случая заражения COVID-2019.
Из них 19 - в Алматы, 25 - в Нур-Султане.
В Нур-Султане под стационар для людей, которые имеют подозрение на опасную инфекцию, готовят бывший отель «Ramada Plaza». Об этом сообщил заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен. Ранее это здание планировали отдать для размещения административного здания департамента полиции столицы Казахстана.
Источник: vesti.kg
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