В Ташкенте из-за пациента с коронавирусом больница взята под карантин

Первая городская клиническая больница города Ташкента взята под карантин, подтвердила сегодня пресс-служба Минздрава РУз.
Сообщается, что один из пациентов, находившийся определенное время в больнице, скрыл информацию о посещении Турции. После появления подозрений на коронавирус СOVID-19 анализы были направлены в НИИ вирусологии, где был получен положительный результат.
Закрытие на карантин не означает, что во всей больнице распространен коронавирус, отмечает Минздрав. Учреждение будет под карантином в течение установленного срока, после чего продолжит работу в прежнем режиме.
Источник: Кабар
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