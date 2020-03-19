В Ташкенте из-за пациента с коронавирусом больница взята под карантин

Первая городская клиническая больница города Ташкента взята под карантин, подтвердила сегодня пресс-служба Минздрава РУз.

Сообщается, что один из пациентов, находившийся определенное время в больнице, скрыл информацию о посещении Турции. После появления подозрений на коронавирус СOVID-19 анализы были направлены в НИИ вирусологии, где был получен положительный результат.

Закрытие на карантин не означает, что во всей больнице распространен коронавирус, отмечает Минздрав. Учреждение будет под карантином в течение установленного срока, после чего продолжит работу в прежнем режиме.

Источник: Кабар