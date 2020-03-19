Минюст Узбекистана раскрыл подробности по делу Каримовой и возвращению ее активов

В 2019 году от международных структур и граждан поступили сообщения о новых, не охваченных прежними расследованиями, преступлениях Гульнары Каримовой.

Это послужило основанием для возбуждения нового уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Минюста.

Следствие по делу

Следствием было установлено, что Каримова руководила преступным сообществом, создав для этого несколько организованных преступных групп (ОПГ), состоящих из числа приближенных ей лиц. Она располагала еще одной ОПГ, действовавшей на промышленных предприятиях республики, предоставлявшей ей долю от преступных доходов.

Кроме этого, по материалам уголовного дела, Каримова путем давления и запугивания принуждала граждан и владельцев разных компаний переоформить имущество на подконтрольные ей компании.

В ходе следствия защиту прав и законных интересов Гульнары Каримовой осуществляли 7 адвокатов, привлеченных ею и ее близкими родственниками. Кроме того, было обеспечено участие адвокатов во всех следственных действиях и возможность свиданий с ней наедине без каких-либо ограничений.

Во время следственных мероприятий не было допущено каких-либо нарушений уголовно-процессуального законодательства Узбекистана, а также ущемления прав подозреваемых и обвиняемых.

Активы за рубежом

В связи с тем, что в сообщениях о Гульнаре Каримовой вновь поднимается вопрос возвращения активов, Министерство юстиции считает необходимым напомнить о ведении расследования в отношении Каримовой и в других зарубежных странах. По этим делам она обвиняется в совершении преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности.

Из материалов расследований, ведущихся за рубежом, и официальных источников известно, что со стороны Каримовой и причастных к ней людей применялись незаконные коррупционные схемы по "отмыванию денег" на территории Латвии, Швейцарии, Франции, Швеции, Нидерландов и возможно других стран.

Следует отметить, что все переговоры и мероприятия по возврату активов ведутся на официальном уровне, в соответствии с законодательством Узбекистана и международным правом. В частности, Генеральной прокуратурой и Министерством юстиции при участии профильных ведомств Узбекистана проводится работа совместно с компетентными органами Швейцарии, Франции, Российской Федерации, Латвии и других стран по вопросу возврата преступно нажитых активов Каримовой на сумму более 1,3 миллиарда долларов.

Данные активы не находятся в распоряжении Каримовой и членов ее семьи, так как на них наложен арест компетентными органами иностранных государств. Тем самым, утверждения о том, что Гульнара Каримова лично вернула активы Узбекистану или же о том, что остальные активы могут быть возвращены непосредственно самой Каримовой или другими частными лицами не имеют под собой юридических оснований и поэтому не соответствует действительности.

Решение суда

"18 марта 2020 года в Ташкентском городском суде по уголовным делам завершился судебный процесс и состоялось оглашение приговора в отношении Гульнары Каримовой и членов ее преступного сообщества. Заслушаны показания подсудимых, свидетелей, потерпевших, исследованы доказательства и проверены доводы защиты подсудимых", – отметили в министерстве.

Суд, всесторонне и в полной мере исследовав материалы уголовного дела, признал Г. Каримову виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности и других преступлений.

Приговором суда Г. Каримовой назначено наказание в виде 13 лет 4 месяцев лишения свободы. Исходя из норм уголовного законодательства и в соответствии с совокупностью наказаний, назначенных по нескольким преступлениям и приговорам, судом определено исчисление настоящего срока наказания с 21 августа 2015 года.

Остальным подсудимым также назначены соответствующие наказания с учетом тяжести и общественной опасности их деяний, роли в совершенных преступлениях.

В рамках ранее рассмотренных уголовных дел, а также последнего уголовного дела сумма нанесенного ущерба составила 3,8 триллиона сумов и 165 миллионов долларов.

Источник: Кабар