В Италии за сутки от коронавируса скончались 475 человек. Это самый высокий показатель смертности с начала вспышки в стране

В Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, скончались 475 человек.

В Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, скончались 475 человек. Об этом сообщается 18 марта на сайте Worldometer, собирающем статистику в режиме реального времени.

Это самый высокий показатель смертность за 24 часа с момента начала вспышки инфекции в стране. Всего скончались уже около 3000 человек и эта цифра приближается к данным в Китае, где умерли свыше 3200 заразившихся.



За сутки в Италии зарегистрированы 4207 новых случаев заражения коронавирусом, и эта цифра также превосходит все предыдущие показатели.

источник: centralasia.media