Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до 15

Количество выявленных в Узбекистане случаев коронавируса COVID-19 достигло 15. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Коронавирусная инфекция выявлена у супруга гражданки, которая ранее прилетела в Узбекистан из Турции. Также коронавирус нового типа был обнаружен у гражданина Узбекистана, посетившего Лондон.
Эпидемиологическое расследование продолжается для предотвращения распространения инфекции в стране, говорится в сообщении.
Напомним, что появление COVID-19 в Узбекистане впервые официально подтверждено 15 марта.
Источник: Кабар
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