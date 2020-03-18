Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до 15

Количество выявленных в Узбекистане случаев коронавируса COVID-19 достигло 15. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Коронавирусная инфекция выявлена у супруга гражданки, которая ранее прилетела в Узбекистан из Турции. Также коронавирус нового типа был обнаружен у гражданина Узбекистана, посетившего Лондон.

Эпидемиологическое расследование продолжается для предотвращения распространения инфекции в стране, говорится в сообщении.

Напомним, что появление COVID-19 в Узбекистане впервые официально подтверждено 15 марта.

Источник: Кабар