Китайские врачи считают, что европейские коллеги повторяют их ошибки при лечении COVID-19

По мнению врачей китайского города Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Журналисты Bloomberg провели интервью с китайскими медиками, принимавшими участие в борьбе с эпидемией.

Недостаточную защищенность медицинских работников, которые ухаживают за заразившимися, врачи назвали самой серьезной ошибкой. Из-за этого растет уровень заболеваемости среди врачей и медсестер. В Ухане в первые недели января, когда информации о новом вирусе было очень мало и не хватало средств защиты, заразились тысячи медработников, минимум 46 из них умерли.

По словам профессора Объединенного медицинского колледжа Пекина Ву Донга, ситуация с заражением врачей в странах Европы при лечении COVID-19 похожа на раннюю ситуацию в Ухане. «Наши европейские коллеги заражаются этой болезнью в ходе повседневной работы, ситуация довольна схожа с той, что была в Ухане. Мы должны защищать медицинский персонал», — подчеркнул он.

Начальник отделения интенсивной терапии медицинского колледжа в Пекине Ду Бин заметил, что в Ухане среди докторов больше всего заболеванию были подвержены отоларингологи и окулисты. «По моему мнению, причиной этого стало то, что у таких специалистов наиболее тесный контакт с пациентами. Это главная причина, по которой они так легко оказывались заражены», — сказал он.

В отличие от больных SARS (тяжелый острый респираторный синдром), вспышка которого произошла в 2003 году, у некоторых зараженных COVID-19 поначалу возникают лишь легкие симптомы либо они вовсе не проявляются. Из-за этого заболевшие неосознанно распространяют вирус среди других людей. В связи с этим китайские врачи говорят о важности проведения тестов, которые позволяют обнаружить заболевание на ранней стадии. «Я просто понятия не имею, как вы можете выявить подозрительные случаи и как изолировать их близкие контакты, если не проводить постоянное тестирование», — утверждает Ду Бин.

Определенную эффективность в Китае, как заметил Ду Бин, имело применение традиционной медицины для помощи заболевшим с легкими симптомами. Однако он признал, что, с точки зрения западных врачей, методы традиционной китайской медицины могут быть бесполезны или некорректны, поскольку оценка ее эффективности основана на иных подходах.

Китайские врачи обратили особое внимание на необходимость соблюдать бдительность даже тогда, когда вспышка инфекции оказывается локализована. Это связано с тем, что исключать новые случаи инфицирования нельзя.

По тому, как в странах организовано тестирование на коронавирусную инфекцию, стали судить об их системах здравоохранения, пишет Bloomberg. Например, власти США критикуют за медленную разработку тестов, а в Индии и Индонезии их не проводят вообще. Южная Корея, где число заболевших превысило 8,4 тысячи (данные SCMP), смогла взять распространение инфекции под контроль в основном именно благодаря ежедневной проверке тысяч граждан, отмечает Bloomberg.

Китайские врачи считают, что вспышка инфекции в стране подошла к концу. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в свою очередь, отмечает, что число случаев заражения и смертей за пределами Китая превысило те же показатели в КНР. Организация ранее признала эпицентром пандемии Европу. Больше всего пострадала Италия, где число заразившихся превысило 31,5 тысячи Серьезная эпидемиологическая ситуация наблюдается в Испании (11,1 тысячи) и Франции (7,7 тысячи). Общее число заболевших в мире, по данным SCMP, превысило 191,8 тысячи человек.

Источник: Элгезит