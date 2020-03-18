Гульнару Каримову приговорили к 13 годам и 4 месяцам тюрьмы

В Ташкентском городском суде по уголовным делам завершилось судебное разбирательство по делу Гульнары Каримовой и ее сообщников, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Верховного суда.
Тщательно и полностью исследовав материалы уголовного дела, суд постановил, что Каримова виновна в организации преступного сообщества, вымогательстве, растрате, отмывании денег и других преступлениях. Гульнара Каримова была приговорена к 13 годам и 4 месяцам тюрьмы.
"Исходя из норм уголовного законодательства и в соответствии с совокупностью наказаний, назначенных по нескольким преступлениям и приговорам, судом определено исчисление настоящего срока наказания с 21 августа 2015 года", – сообщили в пресс-службе Верховного суда.
Также приговоры были вынесены в отношении подельников Гульнары. В частности, суд приговорил Н. Содикова к 20 годам, О. Свиридова – к 17 годам 3 месяцам, А. Эргашева – к 18 годам 1 месяцу, Ш. Сабирова – к 17 годам 1 месяцу лишения свободы, Г. Авакьян – к 5 годам 3 месяцам 21 дню лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.
Суд освободил от ответственности Ж. Абдурахманова и Б. Тешабаева за преступления вследствие истечения срока давности.
Источник: Кабар
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