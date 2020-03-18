В Алматы и Нур-Султан введены войска

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты проведут специальную обработку от COVID-2019

В города Нур-Султан и Алматы введены войска в связи с пандемией коронавируса. По сообщению пресс-службы министерства обороны Казахстана, для этих целей привлекаются специально подготовленные и имеющие опыт военнослужащие-«контрактники», передает корреспондент Vesti.kg.

«По периметру карантинных зон, на узловых пунктах и развязках Алматы и Нур-Султана военнослужащие десантно-штурмовых войск и миротворческого полка будут круглосуточно задействованы на блок-постах», - сообщает Министерство обороны Казахстана.

Отдельное внимание уделено готовности подразделений радиационной, химической и биологической защиты. Сформированы отряды для специальной обработки территорий и объектов, представляющих опасность заражения.

«Приведены в готовность номер 1 автомобильные разливочные станции с необходимым запасом реагентов для дезинфекции. Для обработки локальных объектов планируется применять индивидуальные дегазационные комплекты», - отмечается в сообщении.

Усилена охрана особо важных государственных и военных объектов. Военнослужащие совместно с подразделениями МВД будут патрулировать улицы для обеспечения общественного порядка. Солдаты-срочники находятся на карантине, поэтому их привлекать не будут. На время карантина им запрещены увольнения, контакты с гражданским населением, включая родных и друзей.

Источник: vesti.kg