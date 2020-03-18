Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России увеличилось за сутки на 21 и достигло 114, 10 из них заразились при контакте с инфицированными в РФ.
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России увеличилось за сутки на 21 и достигло 114, 10 из них заразились при контакте с инфицированными в РФ. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
«В РФ на текущий момент зарегистрировано 114 заболевших в 26 регионах страны. Из них пять уже выздоровели и выписаны, 109 человек находятся в стационаре, у 106 из них заболевание проходит в легкой форме без каких-либо симптомов», - сказала она.
ТАСС информирует о том, что Голикова добавила, что 104 случая - завозные, а 10 случаев заражения произошли при контакте с инфицированными. Она уточнила, что инфекция не распространяется по стране, а заразившиеся коронавирусом при контакте с инфицированными проживают с теми, кто прибыл из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу.
«Под медицинским наблюдением в целом по России с января 2020 года находилось 53013 человек, по состоянию на 16 марта 2020 года под контролем остаются 16401 человек», - говорится в сообщении ТАСС.
Поводов для паники из-за ситуации вокруг распространения новой коронавирусной инфекции в России нет. Все принимаемые правительством РФ меры носят профилактический характер, заявила Голикова.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!