Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России увеличилось за сутки на 21 и достигло 114, 10 из них заразились при контакте с инфицированными в РФ.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России увеличилось за сутки на 21 и достигло 114, 10 из них заразились при контакте с инфицированными в РФ. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

«В РФ на текущий момент зарегистрировано 114 заболевших в 26 регионах страны. Из них пять уже выздоровели и выписаны, 109 человек находятся в стационаре, у 106 из них заболевание проходит в легкой форме без каких-либо симптомов», - сказала она.

ТАСС информирует о том, что Голикова добавила, что 104 случая - завозные, а 10 случаев заражения произошли при контакте с инфицированными. Она уточнила, что инфекция не распространяется по стране, а заразившиеся коронавирусом при контакте с инфицированными проживают с теми, кто прибыл из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу.

«Под медицинским наблюдением в целом по России с января 2020 года находилось 53013 человек, по состоянию на 16 марта 2020 года под контролем остаются 16401 человек», - говорится в сообщении ТАСС.

Поводов для паники из-за ситуации вокруг распространения новой коронавирусной инфекции в России нет. Все принимаемые правительством РФ меры носят профилактический характер, заявила Голикова.

Источник: Кабар