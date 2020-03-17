Еще 5 новых случаев заражения коронавирусом в Казахстане. Всего 32 зараженных

В Казахстане зарегистрированы еще 5 новых случаев заражения смертельно опасным заболеванием – коронавирусом.

Данные случаи выявлены в Алматы и Нур-Султане, передают СМИ Казахстана.

Как сообщили в комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК, из общего количества новых фактов 4 были зарегистрированы на территории Алматы, 1 – в Нур-Султане.

На сегодняшний день в стране подтверждены 32 случая регистрации коронавируса, из них 15 человек были госпитализированы в южной столице, и 17 – в Нур-Султане.

Напомним, что в связи выявлением случаев заражения COVID-19 в Казахстане и Узбекистане, правительство Кыргызстана вводит ряд профилактических мер, в том числе временный запрет на въезд иностранцев. Также отменяют ряд мероприятий. Так, решением Республиканского штаба было принято решение отменить массовые гуляния на Нооруз, спортивные соревнования, а также закрыть школы и вузы на карантин и временно приостановить работы развлекательных центров. Также планируется закрыть кафе и точки общепита, в которых более 50 посадочных мест.

Источник: reporter.kg