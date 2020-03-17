Количество случаев COVID-19 в Узбекистане достигло 10

Коронавирус обнаружен у супруги пассажира рейса из Стамбула и еще у одного пассажира этого же рейса.
Коронавирус обнаружен у супруги пассажира рейса из Стамбула и еще у одного пассажира этого же рейса.
Общее количество выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане достигло 10, передает Газета.uz.
Министерство здравоохранения сообщило о выявлении двух новых случаев коронавируса COVID-19 в Узбекистане.
Инфекция подтверждена у супруги пассажира рейса Ташкент — Стамбул (HY274), прибывшего 15 марта в 05:15, и еще у одного пассажира этого же рейса.
Общее число выявленных случаев достигло 10. Пациенты находятся в НИИ вирусологии, их состояние удовлетворительное, отмечается в сообщении.
Источник: Кабар
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