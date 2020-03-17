Узбекистан разрешил въезд гражданам Таджикистана, застрявшим на границе с Казахстаном

Власти Узбекистана разрешили въезд в страну группе граждан Таджикистана, которые застряли на казахско-узбекской границе.

По словам таджикистанцев, после 17 часов ожидания они покинули КПП «Навои», передает centralasian.org.

Узбекистан с 16 марта полностью закрыл авиа- и автодорожное сообщение с другими странами. Таджикские мигранты, которые возвращались из России на родину, говорят, что решение о закрытии границы для них стало неприятной неожиданностью.



Парвиз, один из таджикистанцев, вечером 16 марта сообщил, что в настоящее время десятки человек находятся на территории Узбекистана и идет проверка их автомашин.

Министерство иностранных дел Таджикистана также подтвердило, что вечером понедельника узбекские власти разрешили въезд в страну гражданам Таджикистана. Ранее внешнеполитическое ведомство Таджикистана сообщило, что ведет переговоры с Астаной и Ташкентом по поводу ситуации, в которой невольно оказались таджикские граждане.

В понедельник МИД Таджикистана также призвал граждан воздержаться от поездок в Казахстан и Узбекистан, где последние дни были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Ранее сообщалась, что большая группа граждан Таджикистана застряла на казахско-узбекской границе и не могут вернуться на родину.

Абдулло, один из мигрантов, утром 16 марта сообщил Радио Озоди, что их остановили на КПП «Навои». Пресечь границу, по его словам, могут только граждане Узбекистане: так им ситуацию объяснили казахские пограничники.

По словам другого таджикского мигранта Парвиза, количество граждан Таджикистана, застрявших на казахско-узбекской границе превышает 200 человек. «Среди нас немало женщин и детей. Обстановка сложная, мы не знаем, что делать. Многих из мигрантов власти России депортировали на родину, так что они не могут вернуться назад. Границу закрыли в 12 часов ночи»,- сказал он.

Мигранты говорят, что они обратились за помощью в посольство Таджикистана в Казахстане. Таджикские дипломаты в Астане в беседе с Радио Озоди сказали, что им известно о проблемах таджикских мигрантов на казахско-узбекской границе. «Сейчас мы работаем над этой проблемой, больше ничего не могу сказать», заявил один из сотрудников посольства Таджикистана в Казахстане.

Власти Узбекистана с 16 марта полностью закрыли авиа- и автодорожное сообщение с другими странами.

Источник: centralasia.media