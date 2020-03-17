В Казахстане у двухлетней девочки обнаружили коронавирус

Случай заражения коронавирусом ребенка 2018 года рождения зафиксирован в Казахстане, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя минздрава РК Диаса Ахметшарипа.
Случай заражения коронавирусом ребенка 2018 года рождения зафиксирован в Казахстане, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя минздрава РК Диаса Ахметшарипа. Ранее во вторник министерство сообщило о росте числа зараженных в Казахстане за сутки с 10 до 13 человек.
"(Один из новых случаев) маленький ребенок, девочка 2018 года рождения, прилетела к нам 13 марта рейсом Берлин – Минск – Алматы. Помещена в детскую инфекционную больницу Алматы", - сказал Ахметшарип.
Два других новых заболевших – взрослые мужчины, прибывшие из Москвы.
Источник: Кабар
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