 В Казахстане подтвержден 10-случай коронавируса 

Зараженная прилетела из Стамбула в Алматы
Десятый случай коронавируса подтвержден в Казахстане. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя Минздрава Диас Ахметшарип.
Зараженной оказалась девушка 1986 года рождения, она прилетела рейсом Стамбул - Алматы 15 марта.
Ранее сообщалось о девяти подтвержденных случаях коронавируса. Из них семь человек находятся в стационарах Алматы и два человека - в Нур-Султане, еще один казахстанец находится в Германии.
Источник: vesti.kg
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