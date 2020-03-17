В Казахстане подтвержден 10-случай коронавируса

Зараженная прилетела из Стамбула в Алматы

Десятый случай коронавируса подтвержден в Казахстане. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя Минздрава Диас Ахметшарип.

Зараженной оказалась девушка 1986 года рождения, она прилетела рейсом Стамбул - Алматы 15 марта.

Ранее сообщалось о девяти подтвержденных случаях коронавируса. Из них семь человек находятся в стационарах Алматы и два человека - в Нур-Султане, еще один казахстанец находится в Германии.

Источник: vesti.kg