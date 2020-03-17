В Узбекистане число инфицированных коронавирусом достигло 8 – Минздрав РУз

В Узбекистане число инфицированных коронавирусом достигло 8 человек.

В Узбекистане число инфицированных коронавирусом достигло 8 человек. Об этом сказал министр здравоохранения Алишер Шодманов, сообщается в телеграмм-канале Koronavirus Info.

В Узбекистане первый случай коронавируса выявили 15 марта утром.

В стране предпринимаются все необходимые профилактические меры, чтобы не допустить распространения коронавируса по стране.

Источник: Кабар