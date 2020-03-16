Китай направит в Узбекистан группу врачей

Группа китайских врачей прибудет в Узбекистан для поддержки усилий страны в борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщает агентство "Тренд" со ссылкой на минздрав Узбекистана.

Группа китайских врачей прибудет в Узбекистан для поддержки усилий страны в борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщает агентство "Тренд" со ссылкой на минздрав Узбекистана. Кроме того, Узбекистан направит в Италию своих врачей для ознакомления с местным опытом борьбы с коронавирусом.

Напомним, что 15 марта в лаборатории научно-исследовательского института вирусологии у гражданки Узбекистана, которая вернулась из Франции, был выявлен коронавирус.

Позже минздрав сообщил, что коронавирус выявили у сына и дочери женщины, которая ранее заболела коронавирусом. Кроме того, коронавирус выявили у узбекистанца, который вернулся 15 марта из Турции.

Узбекистан временно приостановил авиационное, автомобильное и железнодорожное сообщение со всеми странами, кроме чартерных рейсов, которыми доставят граждан Узбекистана, находящихся за рубежом.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, общее число зараженных вирусом на территории Китая достигло 169 387 человек, 6 513 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 120 странах.

Источник: Кабар