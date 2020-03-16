Франция уходит на коронавирусный карантин

Власти Франции заявили о планах ограничить движение автобусов и поездов дальнего следования на территории страны в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщила министр экологических преобразований Элизабет Борн, это будет сделано в ближайшие дни.

Сообщается, что ограничение также затронет авиаперелеты внутри Франции.

Накануне премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о решении закрыть вплоть до дальнейших распоряжений все нежизненно важные торговые точки. Работать будут только магазины, банки и аптеки, передает «Интерфакс».

В настоящее время во Франции выявлено почти 4,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом, скончался 91 человек.



Источник: newdaynews.ru