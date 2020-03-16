Узбекистан закрыл границы из-за коронавируса

Власти Узбекистана после первого случая заражения коронавирусом на территории страны приняли решение о закрытии авиационного и автомобильного сообщения с другими государствами, сообщают зарубежные СМИ.

Власти Узбекистана после первого случая заражения коронавирусом на территории страны приняли решение о закрытии авиационного и автомобильного сообщения с другими государствами, сообщают зарубежные СМИ. Как сообщает пресс-служба агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Минздрава Узбекистана, в стране также будут на три недели прекращены занятия в учебных заведениях и отменены все публичные мероприятия.

Напомним, ранее многие страны уже ввели ограничения на транспортное сообщение или закрыли свои границы для иностранцев, чтобы приостановить распространение коронавируса.

Источник: reporter.kg