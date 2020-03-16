Узбекистан закрыл границы из-за коронавируса

Власти Узбекистана после первого случая заражения коронавирусом на территории страны приняли решение о закрытии авиационного и автомобильного сообщения с другими государствами, сообщают зарубежные СМИ.
Власти Узбекистана после первого случая заражения коронавирусом на территории страны приняли решение о закрытии авиационного и автомобильного сообщения с другими государствами, сообщают зарубежные СМИ. Как сообщает пресс-служба агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Минздрава Узбекистана, в стране также будут на три недели прекращены занятия в учебных заведениях и отменены все публичные мероприятия.
Напомним, ранее многие страны уже ввели ограничения на транспортное сообщение или закрыли свои границы для иностранцев, чтобы приостановить распространение коронавируса.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!