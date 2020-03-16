Австрия закрылась от россиян

В связи с угрозой распространения коронавируса сегодня канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о закрытии въезда в страну из России, Великобритании, Нидерландов и Украины, передает «Интерфакс» со ссылкой на канал ORF.
В связи с угрозой распространения коронавируса сегодня канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о закрытии въезда в страну из России, Великобритании, Нидерландов и Украины, передает «Интерфакс» со ссылкой на канал ORF. Вместе с тем, согласно решению властей Австрии, временно прекращено авиасообщение с этими странами.
Со вторника на следующей неделе в стране закрываются рестораны и кафе, будут закрыты спортивные и детские площадки. Ранее власти страны объявили о закрытии школ.
По данным на утро воскресенья, Австрия относится к числу стран, где зафиксировано менее тысячи, но более ста больных с коронавирусом.
Источник: newdaynews.ru
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