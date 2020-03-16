Австрия закрылась от россиян

В связи с угрозой распространения коронавируса сегодня канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о закрытии въезда в страну из России, Великобритании, Нидерландов и Украины, передает «Интерфакс» со ссылкой на канал ORF.

В связи с угрозой распространения коронавируса сегодня канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о закрытии въезда в страну из России, Великобритании, Нидерландов и Украины, передает «Интерфакс» со ссылкой на канал ORF. Вместе с тем, согласно решению властей Австрии, временно прекращено авиасообщение с этими странами.

Со вторника на следующей неделе в стране закрываются рестораны и кафе, будут закрыты спортивные и детские площадки. Ранее власти страны объявили о закрытии школ.

По данным на утро воскресенья, Австрия относится к числу стран, где зафиксировано менее тысячи, но более ста больных с коронавирусом.

Источник: newdaynews.ru