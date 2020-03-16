Россияне начали заражаться коронавирусом внутри страны

В России зафиксировано три случая заражения коронавирусом, которые связаны с контактами внутри страны, передают федеральные информационные агентства со ссылкой на Роспотребнадзор.
В России зафиксировано три случая заражения коронавирусом, которые связаны с контактами внутри страны, передают федеральные информационные агентства со ссылкой на Роспотребнадзор. По уточненным данным, всего в РФ зарегистрировано 59 заболевших новой опасной инфекцией, из них 56 у граждан России. Двое пациентов – граждане КНР, один – итальянец.
В ведомстве уточнили, что выписаны по выздоровлению двое граждан КНР и один россянин. Также выписаны граждане РФ, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.
По результатам эпидемиологического расследования установлено, что заболевшие граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели – это Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории РФ. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
По состоянию на 14 марта, под медицинским контролем остаются 14 742 человека. Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах РФ предусмотрено 398 обсерватора на 24 834 места, из них развернуто 126 обсерваторов на 8572 места, где размещено 82 человека, сообщили в Роспотребнадзоре.
В целом в мире, по состоянию на 08:00 мск 15 марта, общее число заболевших составляет 156 530 подтверждённых случая заболевания коронавирусом.
Источник: newdaynews.ru
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