В Китае и Южной Корее заболеваемость коронавирусом идёт на спад

В Китае эпидемия коронавируса идет на спад.

В Китае эпидемия коронавируса идет на спад. В субботу стало известно лишь об 11 новых инфицированных в стране. Накануне скончались 13 из ранее заболевших

Власти частично сняли ограничения еще с нескольких городов и деревень провинции Хубэй, в которой в декабре были зафиксированы первые случаи заражения. В конце января в изоляции здесь оказались 60 млн человек, сообщает «Евроньюс».

Об улучшении ситуации заявляет и Сеул. В пятницу в Южной Корее зарегистрировано наименьшее количество новых заболевших за последние три недели – 110. Местные власти не стали запирать на карантин целые регионы, но ввели массовый скрининг населения. Ежедневно тысячи человек проходят тесты на коронавирус – это помогает оперативно выявлять и лечить инфицированных, не допуская дальнейшего распространения заболевания в популяции.

Источник: newdaynews.ru