Врач рассказал о результатах тестирования Трампа на Covid-19

Дональд Трамп успешно прошёл тестирование на Covid-19.
Дональд Трамп успешно прошёл тестирование на Covid-19. Диагностика показала отсутствие у лидера США данного заболевания. Информацию о результатах озвучил врач Белого дома Шон Конли. «Этим вечером я получил подтверждение, что результат тестирования Трампа отрицательный», – цитирует медика BBC.
Необходимость проведения тестирования Трампа возникла после того, как Трамп провёл во Флориде встречу с бразильской делегацией, в которой оказались больные коронавирусом.
И хотя никаких симптомов инфекции у Трампа не было, все равно было решено провести тестирование. По возрасту он входит в группу риска по развитию осложнений – президенту США 73 года.
Кстати, тестирование на Covid-19 президента Бразилии Жаир Болсонаро дало положительный результат.
Источник: newdaynews.ru
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