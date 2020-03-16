Торговые центры и рестораны в Израиле закроют на пять недель

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о закрытии почти на месяц большинства ресторанов, торговых центров и кафе по всей стране из-за угрозы распространения коронавируса.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о закрытии почти на месяц большинства ресторанов, торговых центров и кафе по всей стране из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает корреспондент RTVI.

Такие меры предосторожности будут в силе как минимум до 19 апреля. Исключением станут продуктовые магазины, аптеки и заправки. Они продолжат работать в штатном режиме. При этом в закрытом помещении могут одновременно находится не больше 10 человек.

Нетаньяху также призвал израильтян не выходить из дома, если в этом нет крайней необходимости. В стране уже закрыли школы, университеты, детские сады и школы-интернаты. Те, кто не может работать дистанционно, по дороге на работу должны держаться друг от друга на расстоянии не меньше двух метров.

До этого Нетаньяху заявил, что для борьбы с «невидимым врагом» — коронавирусом — Израиль будет использовать антитеррористические технологии. С их помощью спецслужбы будут следить за заразившимися людьми, контролировать соблюдение карантина и выяснять, с кем контактировали переносчики вируса.

На фоне распространения пандемии окружной суд Иерусалима перенес с 17 марта на 24 мая первое заседание по трем делам Нетаньяху, в рамках которых премьер-министра обвиняют в злоупотреблении властью и коррупции. 11 марта в Израиля ввели обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну, а международный аэропорт имени Бен-Гуриона на 70 процентов сократил объем работы и число персонала.

Источник: Элгезит