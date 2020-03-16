В Узбекистане подтвердили уже четыре случая заболевания коронавирусом

Коронавирус COVID-19 выявили еще у трех человек в Узбекистане, сообщает sputnik Узбекистан.
Коронавирус COVID-19 выявили еще у трех человек в Узбекистане, сообщает sputnik Узбекистан. В итоге общее число инфицированных в стране выросло до четырех.
Согласно информации, у сына и дочери пациентки, зараженной коронавирусом, тоже выявлена инфекция.
Также коронавирус обнаружен у гражданина Узбекистана, прибывшего 15 марта из Стамбула.
Напомним, вчера в Узбекистане выявили первый случай заболевания коронавирусом. Анализы были взяты у гражданки республики, недавно вернувшейся из Франции. Они показали положительный результат.
Источник: Элгезит
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