В Узбекистане подтвердили уже четыре случая заболевания коронавирусом

Коронавирус COVID-19 выявили еще у трех человек в Узбекистане, сообщает sputnik Узбекистан.

Коронавирус COVID-19 выявили еще у трех человек в Узбекистане, сообщает sputnik Узбекистан. В итоге общее число инфицированных в стране выросло до четырех.

Согласно информации, у сына и дочери пациентки, зараженной коронавирусом, тоже выявлена инфекция.

Также коронавирус обнаружен у гражданина Узбекистана, прибывшего 15 марта из Стамбула.

Напомним, вчера в Узбекистане выявили первый случай заболевания коронавирусом. Анализы были взяты у гражданки республики, недавно вернувшейся из Франции. Они показали положительный результат.



Источник: Элгезит