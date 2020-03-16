Из-за пандемии коронавируса в США людям предложили бесплатный интернет.
Один из местных провайдеров на 60 дней откроет свободный доступ к своим Wi-Fi сетям, сообщает портал techxplore.com.
Как отмечается, такие меры компании принимают в связи с тем, что распространение коронавирусной инфекции заставило страны ввести карантинный режим, а многих работников фирмы перевели на удаленку.
Американский провайдер Comcast предоставил 60 дней бесплатного публичного Wi-Fi для всех. Акция не касается домашних точек доступа. В общественных местах и на предприятиях бесплатный доступ будет открыт.
Другие провайдеры также присоединились к акции. Один из них предлагает бесплатный интернет студентам. А компания T-Mobile, например, пообещала безлимитный доступ в сеть для владельцев смартфонов.
Источник: Элгезит
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