Из-за пандемии коронавируса в США людям предложили бесплатный интернет

Из-за пандемии коронавируса в США людям предложили бесплатный интернет.

Один из местных провайдеров на 60 дней откроет свободный доступ к своим Wi-Fi сетям, сообщает портал techxplore.com.

Как отмечается, такие меры компании принимают в связи с тем, что распространение коронавирусной инфекции заставило страны ввести карантинный режим, а многих работников фирмы перевели на удаленку.

Американский провайдер Comcast предоставил 60 дней бесплатного публичного Wi-Fi для всех. Акция не касается домашних точек доступа. В общественных местах и на предприятиях бесплатный доступ будет открыт.

Другие провайдеры также присоединились к акции. Один из них предлагает бесплатный интернет студентам. А компания T-Mobile, например, пообещала безлимитный доступ в сеть для владельцев смартфонов.

Источник: Элгезит